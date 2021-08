Marco Tardelli e Myrta Merlino sono i vincitori del premio "Progetto da Pantelleria 2021" giunto alla quindicesima edizione. Premi speciali andranno a Simone Parisi, l’atleta pantesco che ha partecipato a numerose manifestazioni regionali, nazionali ed è stato anche alla maratona di New York; e su segnalazione del Rotary Club a Valeria Li Vigni, archeologa, sovrintendente del mare. Il premio alla memoria andrà invece a Antonio D’Ancona, il non dimenticato presidente della G.A.P. - Gestioni Aeroporti Pantelleria. La premiazione si terrà giovedì 12 agosto, alle ore 21, in piazza Cavour. Il Premio "Progetto da Pantelleria" è nato nell’estate del 2007, pensato dal giornale on-line "Pantelleria Internet" da una idea di Italo Cucci.

Questo è l’albo d’oro del Premio: 2007 Fabio Capello, 2008 Sebastiano Tusa, 2009 Fabrizio Ferri, 2010 Filippo Panseca, 2011 Carole Bouquet, 2012 Monsignor Domenico Mogavero, 2013 Stefano D’Orazio, 2014 Sharra Pagano, 2015 Amedeo di Savoia Aosta, 2016 Luca Zingaretti, 2017 Thomas Schafer, 2018 Vito Riggio, 2019 Flavio Albanese, 2020 Peppe D’Ajetti, 2021 Marco Tardelli e Myrta Merlino.

