Il mare colore dei libri, festival al via a Marsala: gli eventi della prima giornata a villa Cavallotti

Tutto pronto per il via al festival Il mare colore dei libri che si terrà fino a domenica presso villa Cavallotti a Marsala.

Si parte domani alle 17 e fino a mezzanotte. Sabato e domenica cancelli aperti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24.

Spazio anche ad una fiera del libro: 20 case editrici siciliane monteranno i loro stand tra i viali della secolare villa di Marsala.

All’inaugurazione di domani parteciperanno il sindaco il Marsala Massimo Grillo e il suo assessore alla Cultura, Antonella Coppola.

“La nascita di un nuovo festival è un momento di speranza per il mondo dell’editoria indipendente”, ha detto il direttore artistico Ottavio Navarra.

Per domani sono in programma 20 appuntamenti con inizio alle 18 e in vari punti di villa Cavallotti. Eccone alcuni.

Alle 18 per il Club mini lettori si presenta La fabbrica dei colori di Hervé Tullet (L’ippocampo). Saranno presentati anche L’amore distratto (Libridine) di Francesca Incandela.

Spazio anche ad un approfondimento su Le Vie dei tesori a Marsala con Laura Anello, che converserà con Sara Parrinello e Federica Lombardo dell’associazione Nonovento.

Alle 19 Agata Testa presenterà il suo libro Vegetarismo e Veganesimo, pubblicato da PlaceBook. Santo Lombino, autore di Né luna né santi (Navarra Editore), dialogherà con Francesco Virga.

E ancora Maurizio Macaluso, autore de La pecora nera per Margana Edizioni, colloquierà con Ornella Fulco.

Alle 20 lo scrittore Giankarim De Caro presenterà il suo libro Chiancheri (Navarra Editore) insieme ad Achille Sammartano e Simona Piccione.

Alle 21 invece Peppe Denaro presenterà il suo Makuta (Libridine). Momento musicale con il concerto del Mattaliano Clarinet Quartet.

Alle 22.30 infine il reading Il mare come materiale, antologia di testi di poeti italiani sul tema del mare, a cura di Francesco Vinci.

