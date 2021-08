Antonello Venditti alle Cave di Cusa: ultimi biglietti in vendita

Antonello Venditti inaugura Cave di Musica, la rassegna dei tre appuntamenti con la musica dal vivo ospitata nell'area archeologica delle Cave di Cusa, a Campobello di Mazara. L'organizzazione è di Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I prossimi concerti saranno quelli di Gianna Nannini (il 23 agosto) e Gigi D'Alessio (il 28).

Ultimi biglietti disponibili per il concerto del cantautore romano, che si terrà giovedì 4 agosto alle 21.30. Lo spettacolo apre anche il cartellone E… State con noi 2021 promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione. Nella sua straordinaria carriera, Venditti ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i sentimenti e l’amore ma anche tematiche sociali e culturali. In questi speciali concerti il cantautore interpreterà le più importanti canzoni del suo intramontabile repertorio, accompagnato da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte) e Amedeo Bianchi (sax).

Le Cave di Cusa, l'area in cui veniva estratta la pietra per la costruzione dei templi della città di Selinunte, diventeranno, dunque, un teatro all’aperto, dove trascorrere una bella serata sullo sfondo di uno scenario suggestivo, emozionandosi con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e senza alcun rischio di contagio. Il concerto sarà, infatti, realizzato nel rispetto delle disposizioni sanitarie: uso obbligatorio della mascherina, distanziamento sociale, posti numerati su pianta e biglietti nominali. Con l’occasione, nel ribadire l’importanza della vaccinazione, il sindaco Castiglione ricorda che è possibile vaccinarsi anche a Tre Fontane, il martedì e il giovedì, dalle ore 15 alle 19, nei locali della guardia medica, in via Berlino n. 14.

