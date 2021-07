Antonello Venditti: annullato il concerto del 5 agosto alle Cave di Cusa, confermate le altre date

E' stato annullato per motivi tecnici organizzativi il concerto di Antonello Venditti previsto per il 5 agosto alle Cave di Cusa di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Rimane invece confermato l'appuntamento previsto per mercoledì 4 agosto nella stessa location.

I biglietti acquistati per il 5 agosto rimangono validi per assistere allo spettacolo del 4 agosto. Bisognerà contattare l’organizzatore e/o il circuito dove sono stati acquistati per le informazioni necessarie alla riassegnazione di un segnaposto numerato.

L’inizio del concerto del 4 agosto è previsto alle ore 21.30. Il concerto durerà un’ora e 45 minuti e terminerà alle ore 23.15. Antonello Venditti si esibirà anche al Teatro Antico di Taormina il 29 e 30 luglio e al Castello di Lombardia di Enna l'1 e il 2 agosto.

Il cantante è in buona compagnia. Anche Gianna Nannini e Gigi D'Alessio si esibiranno rispettivamenteo il 23 e il 28 agosto alle Cave di Cusa. Gianna Nannini approderà poi a Enna il 20 agosto, a Taormina il 21 e al Castello Bordonaro di Cefalù il 24. Gigi D'Alessio è atteso a Taormina il 27 agosto.

La prevendita per i concerti di Antonello Venditti è attiva su www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali.

