Luca Firth, figlio del famoso attore inglese Colin, in concerto a Petrosino

Luca Firth, 20 anni, figlio dell’attore inglese Colin Firth ("Il discorso del re" uno dei suoi film più noti), debutterà come cantante il prossimo 6 agosto a Petrosino nell’ambito degli spettacoli estivi organizzati dall’amministrazione comunale.

Il concerto è previsto per le 18.30 sul lungomare Biscione, davanti l'installazione artistica BuonVento. Ispirato da artisti del calibro di Justin Vernon, Phil Elverum e Sharon Van Etten, Luca Firth ha sfruttato un anno di isolamento per lockdown dovuto al Covid per adottare un approccio «fai-da-te» alla registrazione del proprio marchio di folk indie. L’artista londinese ha registrato per la prima volta «Wings» mentre era in isolamento.

"Con solo un laptop, un microfono e un paio di chitarre - spiega l'ufficio stampa del Comune di Petrosino - Luca Firth è riuscito a creare un suono indie-folk ricco di atmosfera e profondamente emotivo che sembra organico e crudo, ma caldo e sincero».

