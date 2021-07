"Vento d'amore" al KiteFest Marsala, domani la danza "illumina" lo Stagnone

Procede con grande successo la prima edizione del KiteFest Marsala, la settimana di eventi sportivi per gli amanti di windsurf e kitesurf, che si concluderà domani, 4 luglio, con lo spettacolo di danza "Vento d'amore Quadri d'opera", che andrà in scena alle 20.

Lo sport e la danza si incontrano davanti allo splendido tramonto marsalese, nel suggestivo scenario della Laguna dello Stagnone. Storie d'amore che vengono risvegliate come veri e propri quadri animati. Storie e personaggi autentici che in scena vivono le loro emozioni attraverso il ricordo.

"Un ricordo che in alcuni momenti corre veloce, come se lo rivedessimo attraverso il finestrino di una macchina in corsa e ricordi che con il loro procedere lento, quasi rallentato ci proiettano indietro nel tempo e attraverso vecchie fragranze ritrovi il profumo di amori consumati. Uno spettacolo che attraverso la sua raffinata comicità vi farà viaggiare attraverso nuove riflessioni oggi più che ieri abbiamo veramente la necessità di divertirci e si sorridere", spiega Marcello Carini, coreografo e regista dello spettacolo, in collaborazione con l'associazione ArteVita Cultura.

Ad esibirsi i danzatori solisti del Teatro Massimo di Palermo Gianluca Mascia, Jessica Tranchina, Diego Mulone, Elisabetta Di Chiara e Marco Lo Presti. A loro si aggiunge il marsalese Gaspare Li Mandri, danzatore del Staatsoper di Vienna e le danzatrici dell'Ensemble Company 2.0 a.ad.

"La bellezza della Sicilia con le suggestioni che regalano luoghi come la Laguna dello Stagnone di Marsala ispirano i nostri movimenti - afferma la danzatrice Jessica Tranchina - che nell’arte della danza diventano un tutt’uno con l’ambiente, creando teatri naturali che regalano emozioni. Con ArteVita Cultura - continua Jessica Tranchina - vogliamo dare l’incanto a location che già trasmettono sensazioni uniche per il legame con la storia, le passioni, la cultura e il passato glorioso della nostra terra".

Il KiteFest Marsala è stato organizzato dall’associazione Sport Turismo Stagnone, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Marsala.

