Estate in musica a Petrosino, Annalisa e The Kolors in concerto allo stadio comunale

Petrosino si prepara ad un'estate ricca di eventi e musica. Doppio appuntamento ad agosto 2021 con la musica italiana. Si esibiranno in concerto allo stadio comunale la band musicale The Kolors e la cantante Annalisa, rispettivamente il 9 e l'11 agosto.

A dare l'annuncio è il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone. “Care ragazze e cari ragazzi - si legge in una nota -, care cittadine e cari cittadini, dopo l’anno di stop dovuto alla pandemia vogliamo farvi ripartire e vivere l’estate al meglio. Oggi, pertanto, sono molto felice di anticiparvi due eventi del nostro cartellone estivo: i concerti di Annalisa e The Kolors. Una cantante e una band musicale molto amati dai giovani e non solo. I concerti si terranno il 9 e 11 agosto allo Stadio Comunale, che per la prima volta ospiterà eventi di questo genere. Tra qualche giorno inizierà online la prevendita dei biglietti per le due esibizioni. Entrambi gli eventi si terranno in sicurezza, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid”.

