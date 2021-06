“Rock the casbah", Max Gazzè canta a Mazara del Vallo: l'evento il 5 e il 6 agosto

Il 5 e 6 agosto a Mazara del Vallo in provincia di Trapani si terrà l'evento “Rock the casbah". Ospite d'eccezione sarà Max Gazzè. La manifestazione consiste in 10 tappe in giro per il quartiere arabo, che ospiterà altrettanti progetti musicali, che saranno scelti tramite un contest online.

Per partecipare basta collegarsi alla pagina Facebook dell'evento.

Un evento alla scoperta delle band emergenti e dei talenti siciliani e nazionali.

I biglietti sono già in vendita su tutti i circuiti online nazionali e i punti vendita autorizzati.

Max Gazzè - ospite della kermesse - presenterà alcuni brani del suo nuovo album, "La matematica dei rami". Un viaggio musicale fra underground e pop, elettronica e rock.

© Riproduzione riservata