Settimana della Cultura, il Comune di Partanna celebra Dante

Con una serie di conferenze dall'11 al 14 maggio e un concorso indetto per le scuole superiori della provincia di Trapani (tema: "E quindi uscimmo a riveder le stelle - Parole, suoni e immagini per Dante"), il Comune di Partanna celebrerà Dante nell'ambito della quinta Settimana della Cultura. L'obiettivo, spiega una nota, è quello "di offrire alla collettività, e agli studenti, in modo particolare, momenti di approfondimento, confronto e riflessione sull'opera dantesca, capolavoro della letteratura italiana per eccellenza".

Il ciclo di conferenze si aprirà martedì prossimo, alle 17.30, sul tema "Dante da leggere e da rileggere: il sommo poeta tra passato e presente". Tra gli interventi previsti, dopo il saluto del sindaco Nicolò Catania, quelli di docenti di lettere, storia e filosofia e del vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero. Il 12 maggio, invece, alle 10.30, "Dante è connesso", un excursus letterario sulle differenze di genere a cura di Daniela Baldassarra, scrittrice pugliese esperta in tematiche di genere, che ha recentemente vinto il Premio nazionale intitolato ad Andrea Camilleri e che nel 2020 è stata tra i vincitori del Premio dedicato a Pier Paolo Pasolini.

La Baldassarra, che in passato ha curato laboratori teatrali per ragazzi in Inghilterra e in Irlanda, farà un monologo, con successivo dibattito, agli alunni degli istituti di istruzione superiore della provincia di Trapani. Giovedì, sempre in mattinata, "Dante e la cultura figurativa del suo tempo", con Vito Chiaramonte, docente di Letteratura italiana e direttore dell'Accademia di San Martino Abadir, e venerdi' pomeriggio l'evento conclusivo ("E quindi uscimmo a riveder le stelle..."), con la premiazione degli studenti vincitori del concorso, che è suddiviso in tre sezioni, che consiste nella rappresentazione grafica, pittorica, artistica, musicale, multimediale, dei versi più famosi del Sommo Poeta. Gli eventi saranno trasmessi sulla piattaforma on line Streamyard e in diretta facebook sulle pagine del Comune di Partanna e del G55 di Partanna oltre che sul canale Youtube del G55 Coworking/Fablab.

