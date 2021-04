A San Vito c'è il festival del Cinema: tutto sulla kermesse diretta dal regista Genovese

La seconda edizione del Festival del cinema italiano si terrà dall’8 al 12 giugno a San Vito Lo Capo, sotto la direzione artistica del regista Paolo Genovese.

Un evento culturale importante da ospitare per la Sicilia. Tantissimi attori, registi e critici cinematografici italiani saranno a San Vito per la maratona di incontri, proiezioni e premiazioni. Iscrizioni aperte fino al 25 maggio.

La seconda edizione del festival prevede quest’anno in concorso 8 lungometraggi, di cui 4 opere prime, 14 cortometraggi e 4 documentari il cui oggetto dovrà riguardare esclusivamente l’ambiente.

Alla selezione sono ammesse le produzioni cinematografiche italiane realizzate sul nostro territorio ma che possono includere anche tematiche e riprese di luoghi internazionali, ultimate dopo il 31 dicembre 2019.

Ampio spazio sarà dedicato all’ambiente con proiezioni di documentari in concorso e dibattiti con esperti nazionali ed internazionali, che tratteranno il tema della ‘Riforestazione terrestre e marina’, con il coordinamento scientifico del giornalista RAI Maurizio Menicucci.

Due giurie, una per i film e i cortometraggi, l'altra per i documentari, composte da attori, registi, critici cinematografici e giornalisti, nella serata finale assegneranno le ‘Stelle d’Argento’ per le seguenti sezioni: miglior film, migliore opera prima, miglior documentario, miglior cortometraggio, migliore attore protagonista e migliore attrice protagonista, migliore attore non protagonista e miglior attrice non protagonista, premio personaggio dell’anno e premio del Pubblico.

Saranno inoltre conferiti i premi speciali, intitolati a Vittorio Gassman e a Franca Valeri, istituiti dal Festival.

Il festival del Cinema Italiano ha il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC), del Ministero dell’Ambiente, della Regione Sicilia, del Comune di San Vito Lo Capo, del Centro Sperimentale di Cinematografia e della Riserva Naturale dello Zingaro.

