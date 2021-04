Archeologia, al via gli scavi nell'Acropoli Sud di Segesta

Riprendono gli scavi a Segesta. Interessata anche l'area dell'Acropoli Sud nel quartiere di età ellenistico-romana. Gli scavi dureranno due mesi. In questo punto, negli anni '90, erano già stati rinvenuti i resti di un'abitazione conosciuta come “Casa del Navarca".

“Il parco archeologico di Segesta – sottolinea l'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - è impegnato da mesi in una costante attività di ricerca che ci ha già regalato importanti sorprese. Il ritorno alla luce dell'imponente ingresso all'Agorà delle scorse settimane è un grande segno di incoraggiamento a continuare nella campagna di scavi, sia per aggiungere tasselli alla ricostruzione della più importante città elima della Sicilia, sia per offrire ai turisti maggiori elementi di conoscenza e di visita".

