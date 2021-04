Oliver Stone a Favignana: a giugno sarà ospite del FestivalFlorio e poi in vacanza sull'isola

Oliver Stone sbarcherà il prossimo 16 giugno nell’isola di Favignana per presentare il suo libro autobiografico "Chasing the light" (Cercando la luce, editore La nave di Teseo), pubblicato l’anno scorso. L’occasione è il FestivalFlorio - che torna, dopo un anno di assenza causato dalle restrizioni pandemiche -, la manifestazione culturale dell’isola di Favignana, giunta all’ottava edizione e diretta da Giuseppe Scorzelli, incentrata su un ricco calendario di proposte tra musica e letteratura.

La rassegna si svolgerà dal 13 al 20 giugno prossimi e ospiterà come sempre anche il prestigioso Premio Favignana, oltre ad una serie di sorprese internazionali che verranno comunicate nei prossimi giorni.

Il libro di Oliver Stone, che si fermerà in vacanza per un settimana nella più grande delle Egadi, è l’autobiografia intima e avvincente di un maestro del cinema internazionale, un ritratto spietato dell’America, di Hollywood e della nostra storia, dei suoi sogni e dei suoi fantasmi. Il Premio favignana 2021 è previsto per sabato 19 giugno a Palazzo Florio. L’isola, che si è candidata recentemente a diventare la prima isola Covid free d’Italia su proposta del sindaco Francesco Forgione, ospiterà la rassegna in alcune delle sue più pittoresche cornici scenografiche, tra cui il Palazzo Florio e l’ex Stabilimento Florio, sede di una delle più antiche tonnare d’Italia.

© Riproduzione riservata