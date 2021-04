Giornata mondiale della Terra, Pantelleria coinvolge le scuole: 3 eventi in programma

Il Comune di Pantelleria aderisce e partecipa attivamente alla Giornata della Terra - Earth Day 2021. Già lo scorso anno, aderendo alla campagna, gli Assessorati alla Comunicazione e all’Ambiente hanno prodotto un video che nella sola Pagina Facebook del Comune ha avuto quasi 20.000 visualizzazioni, entrando anche tra i video della maratona Rai del 2020. Quest’anno l’adesione verte su tre eventi.

Il primo è l’invito che gli Assessori alla Pubblica Istruzione e Ambiente, Angelo Parisi, e alle Politiche Giovanili, Francesca Marrucci, hanno inviato alle scuole di Pantelleria per partecipare stamattina ad un webinar gratuito per studenti e docenti organizzato dalla De Agostini Scuola. Si tratta di un viaggio virtuale alla scoperta di alcuni luoghi del nostro pianeta significativi per comprendere lo stato di salute della Terra sul tema dell’Earth Day di quest’anno: "Ripristinare il nostro Pianeta".

"Pantelleria si conferma un’isola modello per la sostenibilità ambientale e per la transizione energetica," afferma l’Assessore Angelo Parisi, che aggiunge: "I progetti che stiamo portando avanti e che riguardano le energie alternative per rendere Pantelleria il più possibile autosufficiente, sono appoggiati non solo da una volontà politica, ma da una coscienza ambientalista in crescita nella popolazione pantesca, che ha dimostrato di essere anch’essa un esempio non solo per la raccolta differenziata grazie alla quale è già stata premiata tre volte dalla Regione, ma anche nel rimboccarsi le maniche e andare a raccogliere quanto il mare e alcuni maleducati lasciano sulle coste e infine anche nell’adottare gli alberi da frutta per tornare a rinverdire l'isola con una tradizione antica e fondamentale".

