L’ex provincia di Trapani dà in concessione il palazzo della Vicaria

L’obiettivo è rendere fruibile alla collettività, secondo le sue specifiche peculiarità artistiche e culturali, lo storico immobile denominato «Ex carcere Vicaria» di Via San Francesco d’Assisi a Trapani. È quello che si prefigge il Libero Consorzio Comunale (l’ex Provincia) che ha diffuso, attraverso il proprio Albo pretorio ed il sito istituzionale dell’Ente ma anche gli Albi dei Comuni del territorio e la Gazzetta ufficiale della Regione, la determinazione a dare il palazzo in concessione a privati, per 10 anni, sulla base di un corrispettivo annuo di 85 mila euro circa (85.876,56 esattamente la stima fatta dall’Ufficio tecnico dell’Ente) rideterminato, comunque, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle che dovessero arrivare.

La condizione che viene richiesta è in particolare, il mantenimento, quantomeno di parte del palazzo, a sede museale e ad area espositiva e comunque a sede di manifestazioni a sfondo culturale (l’immobile ha già ospitato diversi eventi, mostre ed il laboratorio di restauro della Soprintendenza).

