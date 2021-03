"Sulla stessa onda", su Netflix il film di Camaiti girato a Palermo e Màcari

“Sulla stessa onda” è il primo e nuovo film, disponibile da oggi su Netflix, del regista Massimiliano Camaiti. Ambientato tra i paesaggi del capoluogo siciliano e del Trapanese, racconta una storia d'amore tra un ragazzo e una ragazza: quest'ultima nasconde un aspetto della sua vita molto delicato. Un film, inoltre, che ha intenzione di accendere una luce di speranza quando ci si trova dinanzi alle difficoltà.

“Il film è stato scritto nel 2019, da me e Claudia Bottino, e subito dopo è stato girato interamente in Sicilia, per la precisione nella città di Palermo e a Màcari, dove nel film rappresenta l'isola di Favignana – dice Camaiti -. Fortunatamente siamo riusciti a girare le scene prima dell'inizio della pandemia, a tal proposito penso che al film possa essere attribuito un valore abbastanza particolare. Poiché tutti oggi stiamo attraversando un periodo buio, ma dobbiamo superarlo. Quindi non bisogna mai abbandonare le nostre speranze, ogniqualvolta ci si presenti qualche sfida difficile dinanzi le nostre vite”.

Oltre che essere stato girato in Sicilia, il film diretto dal regista Massimiliano Camaiti è composto in buona parte da un cast di attrici e attori siciliani. La scelta non è stata casuale, a spiegare meglio alcune curiosità del film è proprio il regista romano che attualmente vive a Parigi: “Ho scelto di girare il film in questa incredibile isola semplicemente per la sua straordinaria bellezza. Però non nascondo anche che amo questa terra. Per quanto concerne la scelta del cast, ho voluto scegliere delle persone che rispecchiassero appieno l'ambientazione”. Le scene sono state girate a Màcari e a Palermo, in particolare c'è un luogo che è rimasto nel cuore di Camaiti, come afferma lui stesso: “C'è un qualcosa che mi ha fulminato fin da subito della città di Palermo, si tratta della Palazzina Cinese. Non a caso è il cuore del film. Infine tengo a precisare che l'accoglienza dei palermitani durante le riprese è stata molto calorosa, quando chiedevano cosa stavamo girando e gli rispondevamo che si trattava di una storia d'amore, loro dicevano: 'Finalmente non il solito film che parla di mafia'.”



Il cast del film “Sulla stessa onda” è composto da: Elvira Camarrone, Christian Roberto, Donatella Finocchiaro, Corrado Invernizzi, Vincenzo Amato, Manuela Ventura, Sofia Migliara, Rosalba Battaglia e Daniele Pilli.

© Riproduzione riservata