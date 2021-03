Dantedì, a Partanna concorso per le scuole della provincia di Trapani

Con un chiaro riferimento all’attuale emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale di Partanna celebra il «Dantedì», la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, invitando tutti gli istituti scolastici della provincia di Trapani al concorso dal titolo «E quindi uscimmo a riveder le stelle - Parole, suoni e immagini per Dante».

Il titolo, che riprende i celebri versi 136-139 del XXXIV canto dell’Inferno, «vuole lanciare - si sottolinea in una nota del Comune di Partanna - un messaggio universale di speranza e coraggio: dopo ogni asperità, torna la luce. Oggi più che mai, avvolti dall’incubo della pandemia, queste parole si riempiono di fiducia. Lo scopo del concorso è quello di avvicinare gli studenti alla conoscenza delle più celebri frasi del sommo poeta, alla lettura e rilettura in chiave attuale di quei versi che hanno significato qualcosa per noi, o hanno segnato un evento della nostra vita». Aggiunge il sindaco di Partanna Nicolò Catania: «La settimana della cultura, sarà interamente dedicata a Dante, ai suoi mille volti e aspetti, alla sua storicità che non prescinde dalla sua incredibile attualità».

Il concorso, suddiviso in tre sezioni, consiste nella rappresentazione grafica, pittorica, artistica, musicale, multimediale, dei versi più famosi di Dante. Gli elaborati dovranno pervenire al Comune di Partanna entro il prossimo 7 maggio e saranno valutati da una commissione presieduta dal sindaco, o suo delegato, e composta da docenti, attori, giornalisti e critici letterari. I ragazzi o le classi che risulteranno vincitori verranno premiati durante la «Settimana della cultura», dal 10 al 15 maggio. ANSA

