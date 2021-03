Misteri di Trapani, l'antico crocifisso restaurato torna in chiesa

L’antico crocifisso del rito «La discesa dalla croce», è tornato restaurato nella chiesa di Santa Maria del Gesù a Trapani. Ed è proprio nell’edificio cinquecentesco di via Sant’Elisabetta, che si è svolta ieri pomeriggio, nel rispetto delle norme anti Covid-19, la cerimonia conclusiva del restauro, realizzato dalla Partenope Restauri e finanziato dal Lions Club Trapani, presieduto dall’ingegnere Gaspare Reina.

Il crocifisso in cartapesta, realizzato fra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX secolo, da anonimo cartapestaio, rientra nel genere dei crocifissi snodabili. La chiesa di Santa Maria del Gesù, eretta nella metà del XVI secolo, è pregiato esempio di architettura in stile gotico-ritardatario e riprende la maniera quattrocentesca di un’omonima chiesa, esistente prima fuori le mura, nell’att uale via XXX Gennaio. In anni recenti, la struttura era stata sottoposta a lavori di ristrutturazione, per cui il crocifisso era stato spostato nella chiesa di San Nicola.

E’ ritornato nella sua sede storica nel 2019 e dopo la parentesi del recente restauro, vi è rientrato ieri con la sua nuova mise, pronto per l’evento del prossimo venerdì santo, quando alle 12, sarà il protagonista della funzione, tanto venerata dai trapanesi denominata: «A scinnuta ‘a cruci di Santamaragesu».

