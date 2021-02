Amici della musica di Trapani: De Santis è il nuovo direttore artistico

Giovanni De Santis è il nuovo direttore artistico degli «Amici della Musica». L’Associazione opera nel settore musicale, organizzando cicli di concerti (Stagione concertistica, Settimana Internazionale di Musica Medievale e Rinascimentale, Festival Internazionale del Claviorgano e della Musica Barocca) e altre attività divulgative.

«Gli Amici della Musica di Trapani – afferma Giovanni De Santis - , con la loro storia ultrasettantennale, sono la più antica ed importante istituzione concertistica della provincia di Trapani e vantano un pedigree come pochi in Italia; pertanto non si tratta, per me, di una deminutio ma di un ritorno nel tempio sacro della musica di qualità con una nuova visione progettuale. Avevo comunque già maturato la decisione di assumere, così come mi veniva chiesto da tempo, la guida degli Amici della Musica, prendendo il testimone da mio padre, per portare avanti una tradizione che ci lega da ben 48 anni a questa realtà».

