La Tonnara San Giuliano è in vendita: il simbolo di Trapani pronto alla cessione

La Tonnara San Giuliano è in vendita. La storica e iconica struttura di Trapani è pronta alla cessione: è valutata un milione e 600 mila euro. La proprietà è privata e le trattative sono portate avanti dall’agenzia Engel&Völkers.

Nonostante sia ridotto ad un rudere, la Tonnara non rinuncia ancora oggi al suo fascino paesaggistico ed è volta a potenziare la cultura dell’accoglienza. Sono infatti ammesse destinazioni d’uso degli immobili esistenti ad uso ricettivo, ristoranti, bar, esercizi di vicinato, luoghi di svago e di riunione, piccole attività artigianali e/o commerciali, purché gli interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche. L’area ricade in una zona di recupero di beni isolati ed è circondata da una vasta area destinata a Parco urbano per attrezzature pubbliche di interesse generale. Bombardato durante la Seconda guerra mondiale, poiché destinato a quell’epoca a deposito di munizioni, questo edificio crollò negli anni Cinquanta del secolo scorso. E il Comune guarda con interesse alla situazione visto che «Punta Tipa» potrebbe essere riqualificata a breve.

Non è escluso che lo stesso Comune possa essere interessato all’acquisto se il progetto del parco urbano va avanti.

