Mazara, il teatro all'aperto si farà ma è corsa contro il tempo

Il teatro all’aperto di Mazara si farà. Lo ha assicurato il sindaco Salvatore Quinci spegnendo le polemiche ed affermando che «non risponde al vero quanto paventato sui social da ex amministratori su un presunto blocco del progetto di realizzazione di un teatro all’aperto programmato dalla precedente amministrazione, in quanto – ha detto il sindaco – il progetto è già in gara presso l’Urega».

Sorgerà nello spazio dell’ex mercato ortofrutticolo, antistante lo stadio «Nino Vaccara», che ha chiuso l’attività nel 2014 ed ormai era ridotto ad un luogo fatiscente e che non aveva più i requisiti minimi necessari per l’espletamento delle attività mercatali. Non è stata annunciata subito l’utilizzazione dell’area come teatro all’aperto ma c’è stata una nuova visione per questa area che fino al mese di gennaio di quattro anni fa, era destinata a parco giochi per bambini. Sarebbero sorte però delle difficoltà di varia natura per portare avanti questa idea ed ecco che l’ex giunta guidata dal sindaco Nicola Cristaldi, ha approvato il progetto definitivo per realizzare un teatro all’aperto comunale che avrà 617 posti. Sarà il primo teatro comunale all’aperto di Mazara.

