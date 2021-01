Trapani, dalla Regione 4 milioni per restaurare il teatro Tito Marrone

Il teatro «Tito Marrone» di Trapani sarà restaurato e riaperto al pubblico. Il «recupero funzionale» è stato deciso dal Governo regionale presieduto da Nello Musumeci, sulla base di un progetto redatto dall’Ufficio del Genio civile di Trapani, il cui quadro economico complessivo, al netto di IVA, viene stimato in 4 milioni e 550mila euro di cui 3,5 milioni per lavori a base d’asta, 150mila euro per oneri di sicurezza e 900 mila per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Nei mesi scorsi, Musumeci aveva effettuato un sopralluogo nella struttura, attigua all’edificio che ospita il Polo universitario, accompagnato dai tecnici del Genio civile, guidati dall’ingegnere capo Giancarlo Teresi, ed in quella occasione aveva annunciato la determinazione a ripristinare il teatro, ora formalizzata, dopo essere stata materialmente portata avanti dall’assessore dell’Economia Gaetano Armao.

