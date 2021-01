Trapani Capitale, formata la squadra dei testimonial

La macchina e partita. La candidatura di Trapani a Capitale Italiana della Cultura 2022 unisce tutta la provincia. Tutti gli enti e le amministrazioni della provincia stanno fornendo importanti spunti per rafforzare un progetto che porterebbe un ristoro a tutto it territorio, non certo solo al capoluogo. Negli ultimi giorni sono partiti i primi webinar.

I contenuti digitali con i vari testimonial sono ormai virali sui social e le aspettative, giorno dopo giorno, diventano sempre piu importanti.

I nomi sono più che numerosi. I referenti dei Comuni sono Ernesto di Lorenzo (Alcamo), Vincenzo Di Stefano (Santa Ninfa), Maria Guccione (Favignana), Mario Tumbiolo (Mazara Del Vallo), Antonio Battiata (Custonaci), Ignazia Bartholini (Trapani), Salvatore Denaro (Erice), Tanino Bonifacio (Gibellina), Salvo Cataldo (Salemi), Giovanni Grammatico (Buseto Palizzolo), Caterina Giorgi (Campobello di Mazara), Mariano Pace (Poggioreale), it professore Bonanno (Castelvetrano), Maria Tese (Castellammare Del Golfo), Antonella Valenti (Partanna), Alberto Barbata (Paceco), Marianna Pace (Valderice), Giuseppe Verde (Salaparuta), Alessio Piazza (Marsala), Luana Rondinelli (Petrosino) e Elisa Monteleone (San Vito Lo Capo).

