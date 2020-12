Erice, esposto un antico Bambinello alla Matrice

Esposto, per la prima volta alla Matrice di Erice, un antichissimo bambinello Gesù realizzato un secolo e mezzo fa dalle monache del convento di Santa Teresa.

La bellissima teca è stata posizionata davanti l’altare centrale del Duomo, con attorno quattro colonne ed una composizione floreale.

L’opera, come ricordato da padre Piero Messana, “rappresenta una preziosa e rara espressione neogoticaarte applicata. La produzione di campane e scarabattole natalizie in ceroplastica – ha spiegato il parroco di Erice - era appannaggio delle monache carmelitane di Santa Teresa che, dopo il 1865, introdussero nei loro piccoli capolavori il nuovo linguaggio d’arte. Il fastoso apparato effimero goticheggiante dell’allestimento del Bambinello incornicia una piccola composizione polimaterica, in cera, pasta d’amido, carta, pizzo, seta, ricami in oro filato, perline e palliettes, racchiusa in una teca lignea”.

La scarabattola, con impianto a tempietto neogotico, riprende le decorazioni della Matrice di Erice.

