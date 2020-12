Erice, in arrivo i fondi per castello e museo

In arrivo finanziamenti per il territorio ericino, concessi ed erogati dal Ministero della Cultura (Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 2020) e previsti da una circolare firmata dal dirigente generale del dipartimento Beni culturali della Regione.

In particolare 31.526 euro sono destinati alla Fondazione Erice Arte, che ha nello scrittore e giornalista Giordano Bruno Guerri il nuovo Soprintendente, così suddivisi: 16.526 mila euro per il Castello di Venere e 15 mila per il Polo museale.

Si tratta di «fondi a ristoro» per le chiusure dei luoghi d'arte durante la fase di emergenza pandemica, riservati a parchi archeologici, musei e concessionari dei servizi aggiuntivi, quantificati sulla base delle somme non incassate tra i mesi di marzo e maggio 2020.

