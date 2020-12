Presepe con mestieri nella chiesa dei Misteri a Trapani

Il covid non ferma il Natale. Nonostante le misure per contrastare la diffusione dell'epidemia, a Trapani sono state promosse diverse iniziative per le festività. Nella chiesa della Anime Sante del Purgatorio, dove vengono custoditi i sacri gruppi della processione dei Misteri, è possibile visitare un presepe, davvero molto suggestivo, con alcuni personaggi in movimento, molti dei quali donati dai ceti che fanno parte dell'Unione Maestranze.

Nella rappresentazione della natività, tra pastorelli e pecorelle, sono stati anche proposti alcuni antichi mestieri. Il presepe è stato realizzato da Giuseppe Ingardia assieme a suo padre, Serafino Ingardia.

