Il borgo di Erice di illumina con le opere "Lux Luce" di Pellegrino

Salire ad Erice e trovarsi immersi in un cotone soffice, dove le luci sembrano stilettate. E proprio pensando a squarci luminosi in un periodo buio, offuscato, nasce "Lux Luce", una nuova installazione luminosa dell'artista (originario di Mazzarino, ma palermitano di adozione) Domenico Pellegrino che per questa nuova opera si ispira all'iconografia popolare della martire Lucia, la santa della luce.

L'installazione prende vita oggi (giorno in cui cade la festa della santa, venerata in tutta la Sicilia, da Siracusa a Trapani) tra i vicoli e i monumenti del centro storico di Erice e resterà visibile fino al 10 gennaio. È un progetto della Fondazione Erice Arte, fortemente voluto dal nuovo sovrintendente, lo storico Giordano Bruno Guerri che ha contattato Pellegrino chiedendogli di lavorare sul borgo trapanese, ulteriore tappa del suo progetto che ha già toccato Palermo, Torino e il Museo del Sale a Petralia.

