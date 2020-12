Trapani, varato il "Patto locale per la lettura"

Il Comune di Trapani, che è stato fregiato del titolo «Città che legge» per gli anni 2020-21, promuove e sostiene un «Patto locale per la lettura» che prevede una collaborazione fra soggetti pubblici e privati che individuano nella lettura una risorsa strategica e un valore su cui investire. A tale scopo, la Giunta comunale ha approvato la costituzione del «Patto locale per la Città di Trapani», un accordo che si attua con la sottoscrizione di un documento d’intenti preceduto dalla scheda di adesione con cui i firmatari dichiarano la propria adesione al «Patto» e fanno propri gli obiettivi e le azioni ad esso collegate.

Il «Patto Locale per la Lettura» ha durata triennale rinnovabile e opera attraverso i «Tavoli di progettazione», coordinamento e monitoraggio, suddivisi per gruppi di lavoro tematici e istituiti dall’Amministrazione comunale che si impegna a garantire il sostegno organizzativo e la conduzione con incontri programmati, presso le proprie sedi, presieduti e convocati dal sindaco o dall’assessore alla cultura e alla scuola, anche su richiesta degli aderenti al "Patto".

