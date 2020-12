Trapani capitale della cultura 2022, Samonà: "Uniti per l'obiettivo"

Samonà crede nel progetto Trapani e ha manifestato il suo pieno sostegno alla candidatura a «Capitale italiana della Cultura 2022». L’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, è stato in visita a Trapani, dove in Municipio è stato accolto dall’assessora alla Cultura della Città di Trapani Rosalia d’Alì, presente insieme agli assessori Dario Safina e Giuseppe Pellegrino.

Trapani è l’unica siciliana fra le dieci finaliste e a questo proposito, ha ribadito come in questo momento noi Siciliani siamo tutti trapanesi e - ha detto - «dobbiamo unirci per ottenere il risultato auspicato» Tanti i temi affrontati che sono al centro dell’agenda politica dell’Amministrazione Comunale Tranchida. In primis, ovviamente, la candidatura di Trapani a capitale italiana della cultura.

«Essere in finale come unica città siciliana è un’opportunità per il rilancio della destinazione Sicilia - afferma l’assessora Rosalia d’Alì - e un’occasione per realizzare, in sinergia con la Regione, il piano strategico di sviluppo culturale di ambito sovracomunale contenuto nel dossier di candidatura».

L'ARTICOLO COMPLETO SUL GIORNALE DI SICILIA

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE