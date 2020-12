Gibellina, previsti fondi per restaurare le opere d'arte

Risorse per la manutenzione straordinaria di opere d’arte, immobili comunali e strade: la variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale di Gibellina, nel corso dell’ultima seduta, segue di poco il via libera al bilancio di previsione 2020-2022 proposto nelle scorse settimane dall’amministrazione assieme al Documento unico di programmazione, certificando in questo modo l’equilibrio dei conti dovuto ad una situazione di pareggio economico-finanziario delle casse comunali.

La delibera, con l’ok ricevuto all’unanimità da parte dei 12 consiglieri gibellinesi, ha pure recepito un finanziamento di 35.367 euro annui, fino al 2023, da destinare ad infrastrutture di tipo sociale; inoltre è stato previsto un fondo per l’acquisizione di progetti, ed uno per l’accantonamento di somme per l’emergenza coronavirus.

