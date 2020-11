Mazara del Vallo, restaurata la statua dell’Immacolata

È tornata restaurata in Cattedrale a Mazara del Vallo la statua dell’Immacolata, la scultura lignea policroma collocabile temporalmente nella seconda metà del XVIII e attribuita – per impostazione iconografica e per la tipologia di intaglio – allo scultore Filippo Quattrocchi.

Sulla statua si era reso necessario un intervento di restauro perchè alcuni insetti avevano attaccato l’opera, soprattutto nella parte inferiore e, a livello strutturale, l’opera presentava lesioni passanti nel legno. Anche i colori erano ormai alterati dal tempo.

A restaurare l'opera sono stati Antonino e Rosalia Teri.

