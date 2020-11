Trapani celebra la "Giornata nazionale dell'albero" con 50 nuove piante nel territorio

“Riqualifichiamo e ossigeniamo la città”: è lo slogan scelto dal neonato action group “ORA!” per celebrare la giornata dell'albero, che si tiene il 21 novembre. A partire dalle ore 10.30 nell'area verde di via Clio, a Trapani, l'action group “ORA!” con la collaborazione del Comune di Trapani dell'Associazione Vergiara e dell'Ares Onlus dà il via alla piantumazione di 50 piante tra alberi e arbusti, provenienti dai vivai dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. Pini, cipressi, carrubi, palme nane, mirti e oleandri le specie che verranno messe a dimora nella grande area di via Clio, dando un primo impulso a quello che potrebbe diventare in futuro un vero e proprio polmone verde nel quartiere di Villa Rosina nord.

Alle 15 è previsto che la manifestazione si sposti invece nel comune di Buseto Palizzolo, dove la piantumazione verrà eseguita sul colle di Bombolone.

La cittadinanza di entrambi i comuni è stata invitata a partecipare e chi vorrà potrà piantare il proprio albero, con la possibilità di vederlo crescere nel tempo. Naturalmente l'afflusso sarà regolato in base alle normative vigenti, evitando assembramenti.

“A causa delle restrizioni dovute al Covid – dichiara Giuseppe Mazzara, responsabile di “ORA!” - non potremo invitare i ragazzi della scuola primaria, che sono i naturali destinatari di una iniziativa simile. Tuttavia la pandemia sta solamente spostando sullo sfondo quella che sarà la più grande sfida della nostra generazione, vale a dire la lotta al cambiamento climatico, per questo anche durante questo periodo è necessario che una ricorrenza come questa vada celebrata, sensibilizzando la cittadinanza su questo tematica”.

“L'importanza del respiro la stiamo vedendo tutti in questi giorni – aggiunge Silvestro Bonaventura, anche lui responsabile di “ORA!” – e gli alberi non solo forniscono ossigeno alla cittadinanza, ma riqualificano anche il tessuto urbano. Vogliamo dare oggi un piccolo contributo a una zona molto popolosa augurandoci che sia solo l'avvio di un percorso che da via Clio inizia a mettere le proprie radici”.

