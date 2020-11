Castellammare, proseguono le riprese della fiction "Makari" con Claudio Gioè

Proseguono a Castellammare del Golfo le riprese della fiction Rai "Makari", con Claudio Gioè. Pertanto nei prossimi giorni alcune zone saranno chiuse al traffico.

L'amministrazione comunale informa che lunedì 16 novembre 2020, non si potrà accedere nella via Don Leonardo Zangara, cioè alla cala marina, dalle ore 7 alle 20, e non si potrà parcheggiare in piazza Petrolo, lato mare, sempre dalle ore 7 alle 20 al fine di consentire alla Palomar, produzione della serie tv Màkari, il completamento delle riprese di alcune scene della fiction.

Come già sottolineato venerdì 13 novembre, l'amministrazione comunale ha concesso il patrocinio gratuito per le riprese televisive della serie “Makari” che andrà in onda su Rai 1 nei primi mesi del 2021 ed il sindaco Nicolò Rizzo, scusandosi per eventuali disagi, fa presente che «si tratta di un importante momento di promozione nazionale del nostro territorio».

Tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, la fiction vanta la regia di Michele Soavi ed il protagonista della serie è il noto attore Claudio Gioè.

