Didattica a distanza, premio eTwinning al liceo Allmayer di Alcamo

La didattica a distanza non compromette la capacità di raggiungere importanti risultati. Ne sono testimonianza i riconoscimenti, a livello nazionale, appena ricevuti dall’istituto superiore “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo, all’esito delle attività svolte dagli alunni del suo liceo linguistico.

«L’impegno profuso dai nostri alunni e dai docenti lo scorso anno scolastico, in particolare durante il periodo del lockdown e la conseguente fase di didattica online – spiega il preside Vito Emilio Piccichè -, ha ottenuto il meritato riconoscimento da parte dell’Unità nazionale eTwinning, che ha assegnato ben tre certificati di qualità nazionali. Un riconoscimento ulteriore – prosegue il dirigente scolastico - è stato assegnato al progetto “Language, media and communication”: il certificato di qualità europeo».

In particolare, i protagonisti sono gli alunni del linguistico della classe seconda A, che hanno partecipato al progetto «Language, media and communication», gli alunni delle classi terza A e VA per il progetto «My virtual English classroom». Ed, infine, tutti gli alunni del liceo linguistico che hanno partecipato e reso possibile la realizzazione di «Discovering trails in art and taste» con l’entusiasmante «eTwinning event», tenutosi ad Alcamo lo scorso mese di febbraio alla presenza dei partner polacchi e turchi.

