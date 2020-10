Erice, le clarisse avviano il monastero: la celebrazione sarà sui social

Ad un anno dall’inizio dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento dell’ex convento dei Cappuccini, sabato prossimo 31 ottobre ad Erice si avvia l’esperienza claustrale con il trasferimento del primo gruppo di monache dal monastero “Sacro Cuore” di Alcamo.

Alle ore 10 si terrà il taglio del nastro del nuovo cancello del Cimitero comunale da parte della sindaca di Erice Daniela Toscano e dell’abbadessa madre Daniela Rolleri. Per edificare le mura di clausura, infatti, le clarisse hanno realizzato una strada alternativa di accesso al cimitero “permutando” con il comune l’area del vecchio accesso che oggi è parte integrante della clausura. La legale rappresentante del monastero dunque, a lavori ultimati, consegnerà al Sindaco la chiave del cancello del nuovo ingresso carrabile. Il taglio del nastro sarà solo il primo momento di una sobria ma suggestiva cerimonia che vedrà anche la benedizione del lavoro di costruzione del muro che segnerà l’inizio di una nuova presenza di vita contemplativa separando definitivamente la struttura dell’ex convento dal cimitero.

La posa del primo mattone sarà affidata al vescovo Pietro Maria Fragnelli in quanto primo custode della “clausura”, luogo di silenzio e preghiera per tutto il territorio. Alle ore 10.30 circa il vescovo presiederà l’Eucarestia nella Chiesa dei Cappuccini.

A causa delle norme per il contenimento del covid19 non sarà possibile partecipare all’evento tranne che per invito. Per venire incontro alle esigenze dei fedeli, la Diocesi realizzerà una diretta che permetterà di seguire, sui social e in Tv, la cerimonia di benedizione del “muro della clausura” e la celebrazione presieduta dal vescovo, con inizio a partire dalle ore 10 circa.

La diretta si potrà seguire sul canale Youtube della Diocesi di Trapani e su Telesud Trapani (canale 118 e 518 del digitale terrestre).

Il Monastero del “Sacro Cuore” venne fondato nel 1914. Vi vivono, nello spirito di Santa Chiara d’Assisi, 21 monache dai 28 ai 90 anni. Al momento soltanto un gruppo di clarisse si trasferirà nell’ex convento dei cappuccini in attesa del completamento dei lavori.

