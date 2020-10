Libri, in uscita la seconda edizione di "Figlio del Vento" di Salvatore Gabriele

È uscita la seconda edizione del libro di Salvatore Gabriele "Figlio nel vento" pubblicato da Margana edizioni con la prefazione di Italo Cucci, direttore editoriale dell’Italpress.

Il romanzo prende spunto da un fatto di cronaca che l’autore ha seguito come corrispondente del Giornale di Sicilia di Pantelleria. A Ogigia, così è chiamata l’isola nel libro, scompare un rappresentante di Commercio. Dopo alcuni giorni, il padre trova in una pozza di sangue cinque denti e un ciuffo di capelli. Il corpo viene trovato in un burrone profondo 300 metri. Nell’isola per condurre l’indagine, la procura invia il suo migliore investigatore, il maresciallo dei carabinieri Alfonso Fiume.

I sospetti cadono su quattro ragazzi, ma per scoprire la verità Il libro può essere comprato sul sito della casa editrice con lo sconto del 15 per cento. "Il libro l’ho letto di un fiato. Porta con sè il profumo dell’isola ma soprattutto, direi - smancerie isolane a parte, delle quali puntualmente mi diletto - ha il sapore forte di una vera pagina di 'nerà - si legge nella prefazione di Italo Cucci - Bella, succosa e appassionante storia di cronaca vera, a dimostrazione che i fatti, spesso, superano la fantasia".

© Riproduzione riservata