"Un Golfo di Libri", iniziativa online per promuovere le librerie locali

L'Associazione CambiaMenti di Castellammare del Golfo ha indetto "Un Golfo di Libri", un'iniziativa interamente online, precisamente sulla pagina Facebook dell'Associazione, per promuovere le librerie locali.

L'evento, che permette agli utenti della pagina di poter vincere un libro, è volto a dare un maggiore risalto alla lettura e alle librerie locali. Infatti, il vincitore dovrà ritirare il premio direttamente in libreria.

"Ciò che chiediamo ai nostri concittadini, e non solo - scrivono in una nota -, è un po' del loro tempo per leggere le recensioni dei libri messi in palio così da spronarli all'acquisto, soprattutto in formato cartaceo, entrando dentro quel meraviglioso luogo chiamato libreria".

Sulla pagina Facebook dell'Associazione da domani verrà pubblicato un libro al giorno con la rispettiva recensione a cura dell'associazione individuata (in questa edizione sarà Festival Contaminazioni).

Dal 12 al 14 ottobre sarà possibile votare il libro preferito tra quelli recensiti semplicemente commentando sotto il post che verrà pubblicato il 12 ottobre. Il 14 ottobre si procederà con l'estrazione del vincitore tramite un software, in modo che tutti abbiano la stessa possibilità di vincere.

Per promuovere la partecipazione dei residenti sul territorio di Castellammare del Golfo, il vincitore potrà ritirare il libro presso la libreria D'Angelo entro e non oltre i due giorni successivi alla ricezione del codice identificativo tramite messaggio Facebook. Qualora non avvenga il ritiro entro il termine suindicato si procederà ad assegnarlo al secondo vincitore estratto e così fino al terzo.

© Riproduzione riservata