Ultimo weekend per "Le Vie dei Tesori": visite a Naro, Caltanissetta, Sambuca e Marsala

Ultimo week end per Le Vie dei Tesori nelle prima 7 città. Quindicimila visitatori nelle prime sette città, ma ci si prepara all’ultimo weekend della prima tranche de Le Vie dei Tesori. Fine settimana in cui la piccola ma preziosa Naro, apre sette siti di indiscutibile fascino antico. Ma ognuna delle città coinvolte sta preparando un programma particolare per questa chiusura: a Caltanissetta sarà riproposta la passeggiata "Il cammino dei minatori e il cimitero di Carusi" - domenica sia alle 10 che alle 16 -, che era andata esaurita in poche ore prima del debutto; e sempre la città nissena apre in notturna sia la chiesa di san Sebastiano (domani e domenica fino alle 20,30 - è stato uno dei luoghi più visitati finora, antica sede della Confraternita dei macellai, con la cripta nascosta appena recuperata) che il Palazzo del Carmine con il Teatro Regina Margherita (solo domenica, fino alle 20).

A Sambuca, invece, tutti i siti saranno aperti un’ora in più (fino alle 18) e si replica la passeggiata "Vicoli saraceni e dimore nobiliari. La millenaria storia del borgo" (domani alle 16) che si aggiunge a quella già in programma (domenica alle 10,30) alla scoperta dell’area archeologica punica a mille metri di altezza di Monte Adranone. Ma sempre a Sambuca sarà inaugurato il nuovo organo della Chiesa Madre con un concerto sabato alle 19,30. Spostandosi nel Trapanese, eccoci a Marsala dove si aggiunge in corsa la chiesa a cielo aperto di San Giovannello, appena recuperata, aperta straordinariamente dalle 18 alle 21; e domenica fino alle 21, anche Palazzo VII aprile e Palazzo Grignani.

Dal prossimo, 3 ottobre scendono in campo le altre città, Palermo, Catania, Ragusa, Scicli, Noto e Sciacca, dal 10 ottobre anche Monreale -; ma per questi ultimi due giorni si è pensato ad un exploit. Sempre con il supporto di Unicredit, main sponsor di quest’anno, e la collaborazione dei diversi Comuni.

© Riproduzione riservata