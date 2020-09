Pantelleria, Fausto Brizzi chiude la rassegna "Cinema sotto le stelle" con "Forever young"

Il regista Fausto Brizzi, in vacanza a Pantelleria, ha voluto omaggiare la rassegna "Cinema sotto le stelle" con la sua presenza in occasione dell'ultimo appuntamento, in cui si presenta proprio il suo film "Forever Young".

Brizzi si è messo a disposizione degli spettatori della rassegna che si sta tenendo a Piazza Messina in seno alla Stagione Culturale Estiva degli eventi del Comune di Pantelleria

Gli organizzatori ringraziano Stefano D’Orazio che ha fatto da tramite e che purtroppo non potrà essere presente perché impegnato a Milano."Un privilegio degno di una Prima che abbiamo accolto subito con entusiasmo", dicono.

Per permettere la partecipazione del regista, tra i più amati e seguiti dal pubblico italiano, la proiezione che da programma avrebbe dovuto svolgersi il 27 settembre è stata anticipata a domani, 21 settembre alle 21.00, con ingresso dalle 20.00.

Romano, classe ’68, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, Fausto Brizzi ha iniziato scrivendo alcune delle migliori sceneggiature degli ultimi 20 anni, che in molti casi ha anche diretto, come Notte prima degli esami e il relativo newquel, Cemento Armato con Giorgio Faletti, Maschi contro femmine con Claudio Bisio e Luciana Littizzietto, Ex con Silvio Orlando e Alessandro Gassman, Indovina chi viene a Natale? con Diego Abatantuono e Raoul Bova, Com’è bello far l’amore con Fabio De Luigi e Claudia Gerini, Poveri ma ricchi con Christian De Sica e Enrico Brignano, Pazze di me con Francesco Mandelli e Loretta Goggi o l’ultimo La mia banda suona il pop con Massimo Ghini e Angela Finocchiaro.

Ha vinto un David di Donatello per miglior regista esordiente nel 2006, il Ciak d’oro, due Nastri d’Argento, 2 Telegatti, il Premio Monicelli nel 2013 e il Premio Cinecibo nel 2016.

Brizzi è anche scrittore e ha pubblicato 8 romanzi dalla maggior parte dei quali ha poi ricavato le sue migliori sceneggiature.

"Forever young" è una commedia corale, con un cast d’eccezione, come in quasi tutte le opere di Brizzi, che parla di un tema attualissimo: i ‘finti giovani’. Nel cast Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Pasquale Petrolo Lorenza Indovina, Luisa Ranieri, Claudia Zanella. Camei di Nino Frassica, Riccardo Rossi, gli Zero Assoluto e Anna Pettinelli che interpretano sé stessi.

La trama è nota: oggi nessuno insegue più un sogno, un ideale o banalmente il denaro, tutti sono alla ricerca della giovinezza perduta. Se sei giovane sei "in", se sei vecchio sei "out". Questa è la storia di un gruppo di amici ambientata nell'Italia di oggi. L'avvocato Franco è un adrenalinico settantenne, appassionato praticante di sport e di maratona in particolare. La sua vita cambia quando scopre che sta per diventare nonno grazie a sua figlia Marta e a suo genero Lorenzo e che il suo fisico non è poi così indistruttibile. Angela, un'estetista di 49 anni, ha una storia d'amore con Luca, 20 anni, osteggiata dalla madre di lui, Sonia, sua amica. Diego, DJ radiofonico di mezz'età, deve fare i conti con gli anni che passano e con un nuovo, giovanissimo e agguerrito, rivale. Giorgio ha 50 anni e una giovanissima compagna, ma la tradisce con una coetanea di 50. Chi sceglierà quando si troverà messo alle strette?

Una commedia dedicata agli eterni Peter Pan, alle Milf e alla Cougar che, sognando l'eterna giovinezza, imitano lo stile dei giovani.

© Riproduzione riservata