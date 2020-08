Parte bene la stagione operistica a Trapani, grande successo per "Bataclan"

Parte con successo la 72a Stagione Operistica a Trapani, che mette in scena, con annessa replica, "Ba-ta-clan", cineseria musicale, di Offenbach, libretto di Ludovic Halévy, presso il Chiostro di San Domenico.

I personaggi: Fé-an-nich-ton (soprano Erika Tanaka), Ké-ki-ka-ko (tenore Carmine Riccio), Ko-ko-ri-ko (baritono Giuseppe Esposito), Fé-ni-han (tenore Alessandro Fiocchetti). Orchestra e coro sotto la direzione del Maestro Fabio Modica del Luglio Musicale Trapanese.

In evidenza divise molto chiare, spezzate da semplici linee grigio scure. Nelle scene, gli elementi in rosso “cinese” l’hanno fatta da padrone. Un atto unico di quasi 45 minuti che ha regalato sensazioni interessanti. La trama ha visto due francesi espatriati a Ché-i-no-or, un regno in cui si parla cinese che si lasciano coinvolgere da un complotto ordito contro il sovrano.

Dopo diverse difficoltà, soprattutto dal punto di vista comunicativo, le danze e i canti rivoluzionari riescono a far concludere in maniera positiva la vicenda. La direzione è stata di Mirco Reina, con la regia di Victor Garcia Sierra, costumi e scene di Danilo Coppola.

