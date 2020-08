Archeologia: tre giornate alla scoperta di Monte Polizo, San Miceli e Mokarta

Al via tre giornate di trekking archeologico per scoprire le meraviglie del comune trapanese di Salemi. Monte Polizo, San Miceli e Mokarta scenario delle escursioni in programma.

Le tre iniziative, volute dall'amministrazione comunale di Salemi e inserite nel cartellone degli eventi estivi della cittadina, hanno avuto il via libera del Parco archeologico di Segesta, che gestisce le aree. Inoltre sono state organizzate con la collaborazione della rete museale e naturale belicina.

Nel massimo rispetto delle norme sanitarie contro il coronavirus, è necessario l'utilizzo della mascherina e nel corso del trekking saranno osservate le norme di distanziamento.

"Abbiamo deciso di rendere la aree di Monte Polizo, San Miceli e Mokarta protagoniste della nostra estate - dice il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. Un modo per avvicinare i salemitani a un patrimonio che appartiene alla nostra comunità e per far conoscere questa storia anche a chi non vive a Salemi".

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 13 agosto, destinazione Monte Polizo, denominato 'Quando gli Elimi abitavano la vetta...'. I partecipanti si raduneranno in piazza Vittime di Nassiriya alle 17, per iniziare il trekking lungo i sentieri del monte e visitare gli scavi archeologici. Il percorso, di 'media' difficoltà, avrà una lunghezza di sette chilometri e al termine è previsto un punto ristoro.

Giovedì 20 agosto protagonista sarà l'area archeologica di San Miceli con 'Tra storia e natura': raduno sempre alle 17 in piazza Vittime di Nassiriya, inizio del trekking con un percorso di quattro chilometri e una difficoltà 'medio-bassa' nella zona di Terragialla e poi visita del sito archeologico. Finale con un apericena al tramonto.

Ultimo appuntamento a Mokarta, martedì 25 agosto, con 'Archeologia e stelle': il raduno, sempre alle 17, avverrà questa volta in via Schillaci con l'inizio del trekking che condurrà verso la necropoli e l'area del villaggio. La difficoltà è 'medio-bassa' e la lunghezza di due chilometri. Al termine apericena al tramonto.

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione attraverso due numeri di telefono: il 3383470929 e il 3398690859.

