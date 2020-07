"Un'estate d'istanti a Castellammare" con la serata evento firmata Dolce&Gabbana

Moda, spettacolo, musica. C'è tutto in "Un'estate d'istanti" a Castellammare del Golfo con un programma ricco di concerti ed eventi fino al 31 agosto.

Tanti gli ospiti attesi, dagli Avion Travel a Daria Biancardi, da Enrico Guarneri e Salvo La Rosa ad Ernesto Maria Ponte. E ancora Lidia Schillaci, Matthew Lee, Paride Benassai, Roberto Ciufoli, Roberto Lipari e Toti & Totino. Ma grande l'attesa per la serata-evento, l'8 agosto, firmata Dolce&Gabbana con il patrocinio della Regione Siciliana.

"Un'estate d'istanti" propone un’originale playlist composta dai concerti di Lunette Sax quartet (31 luglio), sassofoniste olandesi da urlo; Paola Russo e i We Man (3 agosto); “Se stasera siamo qui” con Giuseppe Milici, Pietro Adragna e la dominatrix assoluta di All together now Daria Biancardi (4 agosto); la splendida voce di Lidia Schillaci (20 agosto), il “Privé tour” e la classe superlativa degli Avion Travel, all’interno della stagione teatrale con la direzione artistica di Mario Incudine (22 agosto), il “Legends Summer tour 2020” nello stile unico di Matthew Lee, all’interno della stagione teatrale con la direzione artistica di Mario Incudine (29 agosto).

La premiata ditta Enrico Guarneri e Salvo La Rosa salirà sul palco con “Io sono l’altro 2.0”, all’interno della stagione teatrale con la direzione artistica di Mario Incudine (1 agosto); incontro con Emma Dante, Laura Castelli, Ornella Bonventre e i Barbe à Papa su “Il teatro contemporaneo come relazione sociale” (5 agosto); il musical “Notre Dame de Paris” a cura della Compagnia teatrale Ananche (10 agosto).

Si ride di gusto con “Tipi”, il recital comico antropologico di e con Roberto Ciufoli all’interno della stagione teatrale con la direzione artistica di Mario Incudine (12 agosto); le esilaranti trovate umoristiche di Ernesto Maria Ponte in “50 anni di scemitudine” (16 agosto). I "Palermitani a modo nostro" di e con Paride Benassai e con Alessandra Salerno, Marcello Mandreucci e Dario Sulis (18 agosto); il quesito comico-esistenziale di Toti&Totino: “Se stiamo insieme ci sarà un perché” (23 agosto); i Barbe à Papa ne “Il coro di Babele” (24 agosto); l’intelligente comicità di Roberto Lipari, reduce dal boom ottenuto con il film “Tuttoapposto” e inviato del telegiornale satirico Striscia la notizia (24 agosto). E ancora “I bislacchi - Omaggio a Federico Fellini” a cura della Compagnia Artemis Danza (28 agosto); Opera Radio Tour (dal 28 al 30 agosto).

In programma anche serate-tributi dedicate a Lucio Dalla (2 agosto), “Pink Floyd masters of psychedelic rock” con Stef Burns e gli Inside Out (9 agosto), Frank Sinatra (10 agosto), Genesis (11 agosto), Vasco Rossi (13 agosto), Renzo Arbore rivisitato dall’Orchestra Made in Sud (14 agosto), Queen (15 agosto), Claudio Baglioni (16 agosto), Toto (17 agosto), Dire Straits (30 agosto). E poi ancora folklore, artisti di strada, dj set, spettacoli pirotecnici.

