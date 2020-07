Mostre, dal 26 settembre a Marsala le opere di Accardi e Sanfilippo

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo ha concesso il suo "patrocinio" alla mostra «L'avventura del segno» (in esposizione saranno circa 50 opere dei pittori Carla Accardi e Antonio Sanfilippo) che, programmata per maggio, ma poi rinviata a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, si terrà dal 26 settembre al 10 gennaio 2021, all’Ente Mostra di Pittura Contemporanea «Città di Marsala» (ex Convento del Carmine). A comunicare all’Ente la decisione di patrocinare l’evento è stato l’ufficio del ministro Dario Franceschini.

Accardi e Sanfilippo sono stati due maestri dell’astrattismo appartenenti al Gruppo Forma degli anni Settanta. La mostra sarà curata da Sergio Troisi e organizzata insieme all’Archivio Accardi Sanfilippo di Roma e si propone come «prima indagine in parallelo su due protagonisti dell’arte del Novecento». Protagonisti della storia dell’arte non soltanto italiana del secondo Novecento, Carla Accardi (Trapani, 1924 - Roma, 2014) e Antonio Sanfilippo (Partanna, 1923 - Roma, 1980) sono stati tra i principali artefici di quel rinnovamento che, a partire dell’immediato dopoguerra, conduceva alcuni giovani artisti a riallacciare la propria ricerca alle grandi fonti della cultura artistica europea.

L’esposizione delle opere ripercorrerà per la prima volta in parallelo il loro percorso, degli esordi in ambito costruttivista alla fine degli anni Quaranta alla dimensione del segno del decennio successivo che proiettò entrambi in un ambito pienamente internazionale (le loro opere sono presenti nei maggiori musei europei), seguendone gli sviluppi sino agli inizi degli anni Settanta, quando Sanfilippo dirada e poi cessa la propria produzione. Entrambi siciliani, compagni per un lungo tratto di vita, oltre che di avventura e sperimentazione artistica, Accardi e Sanfilippo furono, insieme a Consagra e Attardi, gli esponenti di quella pattuglia siciliana che insieme ad altri esponenti dell’area romana fondarono, nel 1947, quel gruppo Forma a cui si deve la fiera rivendicazione di un’arte astratta.

© Riproduzione riservata