A Marsala tornano la musica e il teatro, al via "A scurata: cunti e canti al calar del sole"

Marsala rinasce dopo il lockdown. Dal 30 luglio al 4 settembre, partirà infatti la terza edizione della rassegna «A scurata: cunti e canti al calar del sole - Memorial Enrico Russo». Saranno undici serate con musica (classica, leggera, jazz, blues) e teatro.

Il primo spettacolo sarà il concerto della pianista Sinforosa Petralia, che suonerà brani di Beethoven, Scarlatti e Hindemith, mentre l’ultimo vedrà l’attore Corrado Tedeschi interpretare, con Vito Scarpitta, «L'uomo dal fiore in bocca» di Luigi Pirandello.

In mezzo, «La sera dei miracoli», un omaggio a Lucio Dalla, con la direzione artistica di Fabio Gandolfo; «Istruzioni per diventare tiranno», testo e regia di Giacomo Frazzitta, che ha come tema l’assedio e la conquista dell’isola di Mothia ad opera di Dionisio di Siracusa; "Sciara, prima c'agghiorna", della drammaturga Luana Rondinelli, con «I Musicanti» di Gregorio Caimi, che tratta la vicenda del sindacalista Salvatore Carnevale, ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955, e della madre Francesca Serio, la prima donna che ebbe il coraggio di denunciare apertamente la mafia; «Un viaje por la historia de la mùsica cubana» con la direzione musicale del trombettista jazz Aldo Bertolino; «Innocenti evasioni», omaggio a Lucio Battisti con Vincenzo Scardino, «Talassa e Colapesce», che sarà messo in scena dalla Compagnia teatrale Sipario di Marsala (testo e regia di Vito Scarpitta); «Lucille, una storia d’amore», omaggio a B.B. King della Kinisia Blues Band; «Vestie di mare» di Nicoletta Vaiarello, con musiche dei Virginia Gold; e «Tramonto sFavillante» dell’associazione «La Maschera» con gli attori Maurizio Favilla e Alba Isaia.

Gli spettacoli (alcuni in prima assoluta, come "Sciara, prima c'agghiorna") verranno messi in scena su un palcoscenico in tufo già montato all’interno di una delle vasche delle saline ex Genna, alle porte di Marsala

