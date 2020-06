La Salinella apre ai visitatori, accesso a numero chiuso

Si terranno all'aperto quest'anno le Giornate Fai e ancora una volta sono numerosi i siti da visitare in Sicilia. Tra questi anche le Salinelle di Nubia, che saranno visitabili dalle 9.30 alle 13 previa prenotazione sul sito del Fai all’indirizzo www.fondoambiente.it.

Il numero dei partecipanti è chiuso, per gruppi di non oltre 15 persone che faranno un tour della salina per una durate di 40 minuti.

"Il Fai non si arrende, nonostante il covid 19 che ha impedito lo svolgimento delle tradizionali Giornate di primavera. Abbiamo predisposto le Giornate all’aperto in poco tempo – ha ricordato il capo delegazione del Fai di Trapani Nicola Adragna - con enorme sforzo organizzativo e tra mille difficoltà. Siamo riusciti a proporre un’occasione speciale e sicura per tornare ad ammirare le meraviglie naturali del nostro territorio. Sabato mattina apriremo alle visite la Salinella a Nubia, in collaborazione con il Wwf, ente gestore della Riserva naturale".

