Marsala, riapre al pubblico il museo archeologico Lilibeo

Da oggi Giornata consacrata alla festività di San Giovanni Battista, compatrono di Marsala con la Madonna della Cava, che è la compatrona principale della città di Marsala e in coincidenza con i tradizionali festeggiamenti in onore del Battista(la cui venerazione a Marsala risale al 1399), riapre al pubblico il Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala, che riapre al pubblico come il Parco Archeologico di cui fa parte, e che è già fruibile dal 14 Giugno scorso.

