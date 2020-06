Santa Maria di Gesù diventa parrocchia, il centenario e le celebrazioni ad Alcamo

Le cerimonie programmate per l’uno e due febbraio del 2021 chiuderanno l’anno del centenario. L’apertura delle cerimonie è avvenuta lo scorso 26 febbraio ma subito, causa la pandemia del Covid 19, sono state bloccate. Un cammino che durerà un anno per il centenario dell’elevazione a parrocchia della chiesa di Santa Maria di Gesù di Alcamo, realizzata nel XV secolo, dopo la costruzione dell’attiguo convento, fondato dal Beato Arcangelo da Calatafimi, per ospitare i Frati Minori di Sicilia.

Oggi purtroppo le iniziative sono tutte ferme. Una parrocchia viva che abbraccia quasi 10 mila abitanti alcamesi, che come da tradizione ha celebrato, nei giorni scorsi, la tredicina di Sant’Antonio di Padova solo, quest’anno, con sante messe.

L'articolo di Giuseppe Maniscalchi nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

