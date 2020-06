Eventi estivi, il Comune di Petrosino ricorre ad un bando

Anche quest’anno il Comune di Petrosino ricorre a un bando di idee per allestire il cartellone delle manifestazioni estive.

«Una serie di appuntamenti – si sottolinea in una nota - a misura di Covid 19 e nel pieno rispetto delle misure anti-contagio che l’amministrazione guidata dal sindaco Giacalone intende promuovere per far ripartire il territorio dal punto di vista sociale, culturale, economico e turistico».

La giunta ha approvato il bando su proposta dell’assessore al Turismo, Federica Cappello. Lo scopo è quello di recepire, entro il 30 giugno, proposte progettuali da parte di privati, associazioni, cooperative, imprese, comitati, società, fondazioni, enti pubblici, scuole e università.

