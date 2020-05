Erice, la Madonna della Pace torna nella chiesa di San Pietro

La statua della Madonna della Pace farà ritorno nella chiesa di San Pietro di Erice. L'icona, davanti alla quale pregò anche Giovanni Paolo II nel 1993 nel corso della sua visita ad Erice, si trova presso il Centro Ettore Majorana nei locali dell'ex monastero dove si trova dal 1935. Qui venne portata dalle suore Vincenziane.

Adesso la statua, che raffigura una Madonna con il Bambin Gesù in grembo, farà ritorno nel luogo dove è stata custodita per secoli. Lo ha chiesto lo scienziato Antonio Zichichi con una lettera inviata al vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli e al sindaco di Erice Daniela Toscano. Un modo per rendere omaggio a Giovanni Paolo II.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE