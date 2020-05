Marsala, dopo l'emergenza riapre il Santuario di Maria Santissima Addolorata

Dopo la chiusura a causa dell’emergenza coronavirus, riapre oggi a Marsala il Santuario di Maria Santissima Addolorata, per le visite dei fedeli e per la celebrazione eucaristica.

La chiesa, che si trova in pieno centro storico, è molto frequentata dai marsalesi che nutrono profonda venerazione per il prezioso simulacro che vi è custodito e che raffigura la Beata Vergine Addolorata.

“Abbiamo adeguato la chiesa alla normativa anti-Covid recependo sia le regole statali che quelle che ci sono state dettate dalla Cei e dal vescovo Domenico Mogavero- ha dichiarato Padre Mariano Narciso, Rettore del Santuario-. “In chiesa durante le Celebrazioni potranno avere accesso e prendere posto solo 48 fedeli e ciò per assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. L’ingresso potrà avvenire rigorosamente indossando la mascherina che dovrà essere mantenuta per tutta la durata della visita o della Santa Messa. All’entrata della chiesa i fedeli troveranno, inoltre, un prodotto igienizzante per le mani. Il santuario è stato accuratamente igienizzato e sottoposto a pulizia straordinaria”.

© Riproduzione riservata