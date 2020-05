Trapani, nasce un marchio per tutelare i prodotti tipici della città

Nasce il regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali istituzione della denominazione comunale di origine (De.C.O.) trapanese. La denominazione comunale d'origine rappresenta un riconoscimento concesso dalla locale amministrazione comunale ad un prodotto, in genere strettamente collegato al territorio e alla sua comunità, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni d'origine vigenti.

Le finalità di questo regolamento votato in Giunta, ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Trapani.

Fautore di questo regolamento è l'assessore Giuseppe Pellegrino che sottolinea come lo stesso facesse parte del programma di governo al momento dell'elezione di Giacomo Tranchida come sindaco. «Abbiamo lavorato in questi mesi per creare un regolamento - afferma - che possa aiutare il Comune, e soprattutto i cittadini, a riconoscere un prodotto di qualità con una filiera totalmente trapanese».

